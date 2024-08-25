وفاة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص | إرم نيوز

توفي اليوم الأحد رئيس الحكومة اللبناني الأسبق سليم الحص عن عمر يناهز 95 عامًا.

ونعى الرئيس تمام سلام الموجود خارج لبنان، الرئيس سليم الحص، إذ قال في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية "سانا"، "إن الحص قامة وطنية كبيرة من بيروت ومن لبنان رحلت اليوم، ورحل معها الصدق والنبل والاستقامة وعفة النفس".

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وأضاف أن الرئيس سليم الحص خدم وطنه بأمانة وإخلاص وبسلاح الموقف الذي عدَّه واعتمده في مواجهة السلاح غير الشرعي وقوى الأمر الواقع، وبيروت هي مدينته وعرينه وحاضنة ومسيرته الزاخرة بالعلم والأخلاق مترفعًا عن الصغائر، همه الإنسان وكرامته وحقوقه.

وختم قائلًا، "رحم الله هذه النفس الأبية والكريمة والسامية، وأسكنها فسيح جناته".

والراحل من مواليد بيروت في ديسمبر/ كانون الأول من العام 1929، وهو سياسي وأكاديمي واقتصادي لبناني.

تلقى تعليمه بدايةً في مدارس المقاصد في العاصمة اللبنانية، ثم أكمل دراسته الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت ليحصل على شهادة في الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية ليحوز شهادة الدكتوراه في الاختصاص ذاته من جامعة أنديانا.

وشغل منصب رئاسة الوزراء خمس مرات، وانتخب عضوًا في مجلس النواب لدورتين متتاليتين.