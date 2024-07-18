أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن اليوم الخميس إلى النائب العام ثلاثة أشخاص من بينهم أمين عام أحد الأحزاب السياسية، في شبهة باستخدام المال من أجل ضمان وجود أحد المرشحين الشباب في قائمة الحزب لخوض انتخابات البرلمان في العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد الرواشدة، "إن الأشخاص المحالين للنائب العام هم أطراف قضية جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بادعاء مرشح عن فئة الشباب بالانسحاب من الانتخابات النيابية المقبلة، بسبب رفضه دفع مبلغ مالي لقاء ترشحه ضمن قائمة حزبية".

ووفق ما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخاب، فإنه تم إرفاق معززات للنائب العام وهي "محادثات عبر تطبيق "واتساب"، تظهر مفاوضات حول قيمة المبالغ المالية المطلوبة، كما تضمنت المحادثات تفاصيل حول الاتفاق المالي بين الطرفين الرئيسين في القضية.

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وكانت "إرم نيوز" نشرت تقريرًا مطلع الشعر الجاري أشارت فيه إلى سعي الجهات القضائية الأردنية بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب إلى ضبط ومحاربة محاولات شراء الأصوات والرشاوى الانتخابية، وذلك في ظل مخاوف من انتشار عملية ما يسمّى (المال الفاسد)، وهي ظاهرة ترتبط بالانتخابات سواء بالمرشحين أو سماسرة شراء الأصوات.

ويشترط قانون الانتخاب الأردني على القوائم الحزبية أن يكون المرشح الثالث في قوائمها شابًّا دون سن الخامسة والثلاثين؛ ما أثار جدلاً مؤخرًا في الأوساط السياسية حول قيام حزب باشتراط دفع مبلغ مالي من قبل أحد الشباب، لقاء الموافقة على ترشحه للانتخابات.

وكان أحد الشباب الأردنيين أعلن في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن انسحابه من الانتخابات بعد رفضه دفع مبلغ مالي لقاء الموافقة على ترشحه عن القائمة الحزبية التي ينتمي إليها.

وجاء في منشور الشاب الأردني "أعلن انسحابي من الترشح، رغم تبليغي بشكل رسمي بالحصول المشروط على مقعد متقدم جدًّا ضمن القائمة الحزبية الوطنية، ولن أرضى بدفع المبالغ المطلوبة، والتي تتجاوز قدرات معظم الشباب الأردني، وأعلن استقالتي من الحزب لعدم إيماني بآلية انتقاء المرشحين على مقعد الشباب ضمن القائمة الحزبية".

وقبل يومين ذكر عامر بني عامر مدير مركز راصد المحلي للرقابة على الانتخابات، أن بعض أمناء عامي الأحزاب السياسية يقوم ببيع المقاعد المتقدمة في قوائم الحزب بمبلغ (200) ألف دينار أردني نحو (275) ألف دولار أمريكي.