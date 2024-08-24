قائد الحرس الثوري الإيراني: ستسمعون "أخبارا طيبة" عن الانتقام من إسرائيل | إرم نيوز

بتعبير "الأخبار الطيبة"، جدد الحرس الثوري الإيراني تهديداته بـ"الانتقام" من إسرائيل لاغتيالها رئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية في طهران.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، فقد وجه قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، رسالة للإيرانيين، مساء السبت، قال فيها إنهم سوف يسمعون "أخبارا طيبة" عن الانتقام من إسرائيل.

وظهر سلامي في مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام إيرانية وسط حشد من الناس في بلدة خسروي قرب الحدود الإيرانية مع العراق، بمناسبة "حجاج الأربعين الحسينية".

وخلال مغادرته المكان رد سلامي على أسئلة عن الانتقام بقوله: "سوف تسمعون أخبارا طيبة عن الانتقام إن شاء الله".

وردد المشاركون في المناسبة هتافات "الموت لإسرائيل"، مطالبين بالانتقام لدماء هنية.