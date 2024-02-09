البنتاغون يكشف خسائر ميليشيا الحوثي بعد الضربات الجوية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، إن الضربات على مواقع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن أسفرت عن تدمير أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق.

وأكد بات رايدر، المتحدث باسم الوزارة، أن الضربات، التي بدأت في 11 يناير (كانون الثاني) الماضي، أسفرت عن تدمير أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق، إضافة لرادارات ومستودعات تخزين أسلحة.

كما كشف رايدر أن الضربات التي شنها التحالف في 3 فبراير (شباط) الجاري ألحقت أضرارا كبيرة بـ35 هدفا من أصل 36 استهدفتها الضربات.