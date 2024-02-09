البنتاغون يكشف خسائر ميليشيا الحوثي بعد الضربات الجوية
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، إن الضربات على مواقع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن أسفرت عن تدمير أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق.
وأكد بات رايدر، المتحدث باسم الوزارة، أن الضربات، التي بدأت في 11 يناير (كانون الثاني) الماضي، أسفرت عن تدمير أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق، إضافة لرادارات ومستودعات تخزين أسلحة.
كما كشف رايدر أن الضربات التي شنها التحالف في 3 فبراير (شباط) الجاري ألحقت أضرارا كبيرة بـ35 هدفا من أصل 36 استهدفتها الضربات.
وأوضح أن هذه الضربات طالت 3 مروحيات، ومراكز قيادة، وأنظمة صواريخ، ومواقع رادار، ومستودعات لتخزين أسلحة.
ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نفذت الميليشيات عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
ولمحاولة ردعهم، شنت القوات الأمريكية والبريطانية سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن.
وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.
وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافًا مشروعة".