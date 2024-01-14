شهادات صادمة تكشف ظروف اعتقال عمال غزّيين في إسرائيل

كشف عمال غزيون تفاصيل صادمة عن ظروف اعتقالهم في إسرائيل عقب هجوم السابع من أكتوبر، حيث خضعوا للتحقيق تحت التعذيب والتجويع لأسابيع.

وقال محمد القريناوي البالغ من العمر 57 عامًا، لـ"إرم نيوز: "كنت أعمل منذ قرابة العام داخل إسرائيل في مجال البناء، وكان كل شيء يسير على ما يرام حتى تفاجأنا في صباح السابع من أكتوبر بما حصل في مستوطنات غلاف غزة".

وأضاف: "شعرت بالخوف أنا وعمال آخرون على حياتنا من ردة الفعل الإسرائيلية، لا سيما أننا موجودون داخل إسرائيل، وبالفعل اقتحم عناصر الجيش الإسرائيلي الشقة التي استأجرناها بالقرب من مدينة حيفا، وانهالوا علينا بالضرب المبرح واقتادونا إلى مراكز التحقيق".

وتابع: "تعرضنا لشتى أنواع التعذيب أثناء التحقيق، حيث أجبرنا على خلع ملابسنا وضُربنا بأعقاب البنادق والأحذية العسكرية، وتم تجويعنا لأيام طويلة وسط إهمال طبي متعمد حتى شعرت بأنني لن أخرج من المعتقل حيًا".

وبعد أيام طويلة من التحقيق والتعذيب المستمر، يقول القريناوي: "تم إطلاق سراحنا بالقرب من معبر كرم أبو سالم جنوب مدينة رفح بعد أن تم الاستيلاء على نقودي وهاتفي الشخصي".