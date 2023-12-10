الصفدي: لن تحصل إسرائيل على الأمن إلّا إذا حصل الفلسطينيون عليه
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل "تتحدى العالم" خلال حربها المستمرة على قطاع غزة، منذ أكثر من شهرين.
وذكر الصفدي خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية لـ"منتدى الدوحة" الذي يقام في العاصمة القطرية، أن إسرائيل "تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب" في غزة.
واعتبر أنه "يمكن وصف الحرب في غزة بالمجهود الممنهج لإفراغ قطاع غزة من سكانه".
وترفض دول عربية منها الأردن ومصر، محاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة المحاصر.
وأضاف الصفدي، "لن تحصل إسرائيل على الأمن إلّا إذا حصل الفلسطينيون عليه ولا يمكن تحقيق السلام إلا بإنهاء الاحتلال".
ودعا الوزير الأردني، الولايات المتحدة لممارسة ضغط أكبر على إسرائيل من أجل إنهاء الحرب.
وقال إن "الولايات المتحدة مطالبة بممارسة ضغط أكبر على إسرائيل؛ لأن ما تقترفه في غزة يهدد المنطقة بأكملها".
ولفت الصفدي، إلى أن "العرب على خلاف كبير مع واشنطن لإنهاء فظائع إسرائيل".
يأتي ذلك، بعد زيارة أجراها إلى واشنطن، أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.
وتزامن ذلك، مع جلسة عقدها مجلس الأمن لمناقشة مقترح عربي لوقف إطلاق النار في غزة، قوبل باستخدام "الفيتو" من قبل الولايات المتحدة.
وأكد الصفدي، أن إسرائيل بحربها على غزة "خلقت قدرا كبيرا من الكراهية ستطارد المنطقة لأجيال قادمة".