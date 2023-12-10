قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل "تتحدى العالم" خلال حربها المستمرة على قطاع غزة، منذ أكثر من شهرين.

وذكر الصفدي خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية لـ"منتدى الدوحة" الذي يقام في العاصمة القطرية، أن إسرائيل "تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب" في غزة.

واعتبر أنه "يمكن وصف الحرب في غزة بالمجهود الممنهج لإفراغ قطاع غزة من سكانه".

وترفض دول عربية منها الأردن ومصر، محاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة المحاصر.

وأضاف الصفدي، "لن تحصل إسرائيل على الأمن إلّا إذا حصل الفلسطينيون عليه ولا يمكن تحقيق السلام إلا بإنهاء الاحتلال".