قُتل تسعة فلسطينيين، وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، بقصف إسرائيلي استهدف منطقة مكتظة بالمدنيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال مراسل "إرم نيوز" إن "الطائرات الإسرائيلية نفذت غارتين على منطقة السوق المركزي بالقرب من دوار البركة في دير البلح؛ ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وجرح أكثر من 35 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة".

وأشار إلى أن القصف استهدف تجمعًا كبيرًا للمدنيين في المكان.

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وقال شهود عيان إن إسرائيل ارتكبت "مجزرة"، بعدما قصفت السوق المكتظ بصاروخين، مشيرين إلى أن "أشلاء الضحايا كانت في كل مكان".

وردا على هجوم لحركة حماس في أكتوبر/ تشرين الأول، شنت إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، وأزمة إنسانية غير مسبوقة.