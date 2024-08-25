قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الأحد، إن وزير الدفاع لويد أوستن أمر ببقاء مجموعتين قتاليتين من حاملات الطائرات في الشرق الأوسط، ما يعزز الوجود العسكري الأمريكي وسط تصاعد التوتر الإقليمي، وفق رويترز.

ويمثل هذا الإعلان، الذي جاء في ملخص مكالمة بين أوستن ونظيره الإسرائيلي، تحولا.

وكان البنتاغون قد نشر في البداية المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن في المنطقة مع خطة لتحل محل المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات تيودور روزفلت.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تصعيدا غير مسبوق بين إسرائيل وحزب الله بعد الاغتيالات الأخيرة في صفوف قيادات من المحور الإيراني في المنطقة.