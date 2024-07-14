إدانات عربية واسعة لمحاولة اغتيال دونالد ترامب

أثارت حادثة إطلاق النار التي استهدفت المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، ردود فعل عربية واسعة مستنكرة الحادثة.

وأدانت دولة الإمارات بشدة، في بيان للخارجية، حادثة إطلاق النار التي تعرض لها ترامب، معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة المؤسفة.

وعبّرت عن تضامنها مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة في هذه الواقعة، معربة عن أمنياتها له بالتعافي والشفاء العاجل.

وأكدت الخارجية في بيانها إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف، وفق بيان وزارة الخارجية، الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات.

من جهته، أدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق.

وقال السيسي، في بيان نشرته الرئاسة: "تابعت بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، وإذ أؤكد إدانة مصر للحادث، أعرب عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية".

وبعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة برقية إلى المرشح الجمهوري ترامب، أعرب فيها عن "استنكاره الشديد لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها في أثناء حضوره تجمعا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية".

وأكد إدانته "لجميع أشكال العنف السياسي التي تتعارض مع الأعراف والقيم الديمقراطية"، معربا عن "ارتياحه لأن الرئيس السابق دونالد ترامب بخير"، ومتمنيا له "الشفاء العاجل".

جاء ذلك بعد أن أصيب ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، في أذنه اليمنى جراء تعرضه لإطلاق النار.

وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي في بيان، الأحد، أنه حدد هوية الشخص المتورط" في محاولة اغتيال الرئيس السابق، ويدعى توماس ماثيو كروكس، ويبلغ من العمر 20 عاما.