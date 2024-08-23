طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، المحكمة بسرعة البت في مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مسؤولين من إسرائيل وحركة حماس، بحسب وكالة "رويترز".

وأكد، كريم خان أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية للتحقيق مع الإسرائيليين، وطلب من القضاة اتخاذ قرار عاجل بشأن إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وحث خان القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة حماس على اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير.

وقال خان "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا في حقوق الضحايا".