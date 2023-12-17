لماذا فصل الجيش الإسرائيلي خانيونس عن بقية مناطق قطاع غزة؟
فصل الجيش الإسرائيلي محافظة خانيونس في قطاع غزة، عن باقي محافظات القطاع من الاتجاهين الشمالي والجنوبي، وقطع الطريق الواصل بين شمال القطاع وجنوبه على المحورين الغربي والشرقي، باستخدام الدبابات والآليات العسكرية والسواتر الرملية.
تعليقاً على ذلك، قال الخبير في الشؤون العسكرية رائد موسى لـ"إرم نيوز"، إن الأمر "يأتي استمرارًا للخطة الإسرائيلية البرية في التعامل مع محافظات القطاع، حيث تم قطع التواصل الجغرافي بين المحافظات ومنع الدخول والخروج منها والتعامل مع كل محافظة بريًا وجويًا على حدة، ما يسهل عليه المهمة العسكرية".
وأضاف موسى أن "الجيش الإسرائيلي فعل ذلك إبان إعلان بدء العملية البرية في محافظتي غزة والشمال، وسبق ذلك قصف جوي مكثف، متبعًا سياسة الأرض المحروقة تمهيدًا لدخول الدبابات والآليات العسكرية وقوات المشاة التي اصطدمت باشتباكات عنيفة مع المقاتلين الفلسطينيين لا سيما في المحورين الشمالي الغربي والشرقي".
وأوضح أن "الأمر ذاته يتكرر في خانيونس التي سرعان ما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عمليته البرية فيها، وسبق ذلك قصف جوي غير مسبوق لتهجير أكبر عدد من السكان".
وتابع موسى: "مع بدء العملية البرية من المحورين الغربي والشرقي لخانيونس، بدأت الدبابات والآليات بالتمترس في نقاط محددة تجعل الجيش الإسرائيلي يحكم القبضة على مداخل ومخارج المحافظة، لتسهل عمليات الاشتباك المتواصلة مع المقاتلين الفلسطينيين، فضلًا عن قطع الإمدادات اللوجستية والعسكرية، والمواد الطبية عن مستشفيات المحافظة، لتعيش أزمات مركبة تجعلها تنهار بوتيرة متسارعة".
وأشار إلى أن "أحد أهداف الجيش الإسرائيلي في العملية البرية على خانيونس، إلقاء القبض على القادة العسكريين لحركة حماس وعلى رأسهم يحيى السنوار، وسط اعتقادات كبيرة لقيادة أركان الحرب في إسرائيل، بأن هؤلاء القادة، يديرون المعركة من داخل أنفاق أسفل خانيونس".
وأضاف موسى، أن الجيش الإسرائيلي "يرغب في تسجيل نصر معنوي بالوصول إلى بيوت هؤلاء القادة والسيطرة عليها وربما أخذ لقطات فيديو مصورة يصدرها للمجتمع الإسرائيلي الذي بات يتململ في ظل عدم وجود خطة محددة لإرجاع الأسرى المحتجزين لدى حماس والذين يبلغ تعدادهم ما يقارب 130 أسيراً".