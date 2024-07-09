إعلام عبري: ميليشيات إيران تخطط لفتح "جبهة الجولان"

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تقديرات إسرائيلية بأن ميليشيات موالية لإيران تخطط لفتح جبهة الجولان المحتل.

وذكرت قناة "الآن 14"، أمس الاثنين أنه في أعقاب تقييم الموقف، خلُص الجيش الإسرائيلي إلى أن إيران ستحاول "تسخين" الحدود بين إسرائيل وسوريا.

وزعمت القناة أن "طهران تباشر محاولات لدفع القوات السورية إلى تلك الدائرة في ظل قناعة لدى الإيرانيين بأن جبهة قطاع غزة انهارت كلية".

ولفتت إلى أن ما يسمّى "لواء الجبال" التابع لقيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، بدأ، في الآونة الأخيرة، تنفيذ مهمات جديدة تتعلق بتقويض التهديدات القادمة من الجبهة السورية، في ظل التقديرات بأن ميليشيات موالية لإيران بصدد فتح جبهة من الجولان.

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وبيَّنت أن "لواء الجبال" المختص بالعمل في ظروف جوية صعبة وتضاريس وعرة، على حد زعمها، بصدد تعزيز عملياته في تلك المنطقة لتقويض محاولات الميليشيات الإيرانية.

وكانت تقارير إعلامية عبرية أشارت في مستهل حرب غزة، إلى أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية رصدت نشاطات غير عادية في الأراضي السورية، تؤشر على احتمال فتح جبهة عسكرية ضد إسرائيل من ناحية الجولان.

وذكرت صحيفة "دافار" الإسرائيلية وقتها، أن ميليشيات موالية لطهران بقيادة الحرس الثوري، قد تباشر فتح جبهة ضد إسرائيل.

وذهبت إلى أن قوات موالية لإيران انتشرت في المناطق الحدودية ونُقل مئات من العناصر المقاتلة الموالية لإيران من منطقة دير الزور وحمص وحلب؛ لتعزيز القوات المتمركزة في جنوب سوريا.

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وادّعت أن غرفة عمليات مشتركة تشكلت بين مسؤولين من إيران وحزب الله والميليشيات الموالية لطهران وفصائل فلسطينية.

وأوضح تقرير لمعهد بحوث الإعلام في الشرق الأوسط (ميمري) في ذلك الحين، أن القوات الموالية لإيران تعزز مواقعها في المناطق الحدودية مع إسرائيل من ناحية الجولان، لا سيما في "القنيطرة" و"درعا".

