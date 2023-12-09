إسرائيل تحول أقدم مسجد في غزة إلى أنقاض

قالت بلدية غزة، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي دمر المسجد العمري، الذي يعود تاريخ تشييده إلى القرون الوسطى، ويعد من أبرز الآثار الإسلامية والتاريخية في القطاع.

ويقع المسجد في حي الدرج قرب ميدان فلسطين، الذي تحيط به أجزاء من غزة القديمة، وتضم سوق الزاوية التاريخي ومسجد هاشم الذي يحتضن قبر جد الرسول، وعددًا من المعالم التاريخية في غزة.

وأدانت بلدية غزة "استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمسجد العمري الكبير في البلدة القديمة، الذي يأتي ضمن سياسته في تدمير المعالم التاريخية والأثرية في المدينة".