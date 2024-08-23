وصل وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستئناف المحادثات المتعلقة بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والرهائن في قطاع غزة.

وقال عومير دوستري المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن رئيس "الموساد" ديفيد برنيع ورئيس "الشاباك" رونين بار، "موجودان حالياً في القاهرة، حيث يفاوضان للدفع قدماً نحو اتفاق لتحرير الرهائن" المحتجزين في القطاع.

بالتوازي مع ذلك، قالت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن مسؤول أمريكي إن مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك، وصل القاهرة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وتأتي الجولة بعد أخرى مماثلة عُقدت في العاصمة القطرية، الأسبوع الماضي، لم تحضرها حركة "حماس"، وبعد جولة شرق أوسطية تاسعة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لم تسفر عن أي تقدم.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد، الأربعاء، في اتصال مع نتانياهو "الضرورة الملحّة لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن". لكنّ مكتب نتانياهو قال إنه يصرّ على تحقيق "جميع أهداف الحرب".

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر إسرائيلية قولها إن "العائق الرئيسي في محادثات الصفقة هو رفض نتنياهو سحب القوات من محور فيلادلفيا"، مشددة على "خفض سقف التوقعات في ما يتعلق بإمكانية إبرام صفقة تبادل".

وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية قد قالت إن "الحديث عن بحث نشر قوات دولية بمحور فيلادلفيا غير صحيح، وأن نتنياهو متمسك بسيطرة إسرائيل".

من جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المحادثات مستمرة على مستويات مختلفة كجزء من مفاوضات صعبة، على حد وصفه.