علّقت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، على قرار إسرائيل زيادة حدة القتال في قطاع غزة، على أمل تحسين موقفها في المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، مؤكدة تنديدها بالقرار.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، في بيان، إن قرار إسرائيل "إمعان متجدد في نهجهم الفاشي ضد أهلنا بقطاع غزة، وإصرار على سلوكهم الوحشي في استهداف المدنيين العزّل"، وفق "الأناضول".

وتابع أن "هذا القرار يضع العالم أجمع أمام حقيقة هذا الكيان الصهيوـ نازي المجرم والمتعطش للقتل والإرهاب".

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كما يُحمل العالم "المسؤولية كاملة، عن الصمت والتخاذل في وضع حد لاستمرار حرب الإبادة الجماعية، وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية الداعمة لهذا الاحتلال الفاشي"، وفق البيان.

ومنذ أيام، تتصاعد هجمات عسكرية إسرائيلية لاسيما في جنوبي قطاع غزة؛ ما خلف مئات القتلى والجرحى، فضلا عن دمار واسع.

وفي وقت سابق الأحد، أفاد موقع "واللا" الإخباري العبري، نقلاً عن مصادر سياسية لم يسمها، بأن "الكابينيت (مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسة والأمنية) أعطى تعليماته مؤخراً للجيش بزيادة حدة القتال في غزة، لتحسين موقف إسرائيل في المفاوضات".

وفي وقت سابق الأحد، كشفت حماس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع شروطاً جديدة في مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي جرى التفاوض حول بنوده في الدوحة، الخميس والجمعة؛ "ما يحول دون إنجاز الصفقة".

وتابعت أن "المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها، وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وإصراره على مواصلة احتلال مفترق نتساريم ومعبر رفح وممر فيلادلفيا".

وأضافت: "كما وضع شروطاً جديدة في ملف تبادل الأسرى، وتراجع عن بنود أخرى، ما يحول دون إنجاز صفقة التبادل".

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وحمّلت حماس نتنياهو "كامل المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء، وتعطيل التوصل لاتفاق، والمسؤولية الكاملة عن حياة أسراه الذين يتعرضون لنفس الخطر الذي يتعرض له شعبنا، جراء مواصلة عدوانه".

ويتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق؛ خشية انهيار حكومته؛ إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب منها وإسقاطها، في حال قبلت باتفاق ينهي الحرب على غزة.