اندلعت مواجهات مسلحة بين قبليين في محافظة البيضاء، وسط اليمن، وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وقالت مصادر قبلية في المحافظة، إن عناصر ميليشيا الحوثي قتلت اثنين من أبناء بلدة "حمة صرار" بمديرية ولد ربيع، شمال غربي البيضاء، بعد إيقافهما "تعسفيًّا" عند حاجز أمني على مدخل البلدة، ما أدى إلى اشتباك لفظي بين الطرفين، قبل أن يطلق عناصر الميليشيا النار عليهما.

وذكرت المصادر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن عددًا من المسلحين القبليين من أبناء البلدة، هاجموا أفراد الحاجز الأمني التابع لميليشيا الحوثي، بهدف الانتقام، لتندلع اشتباكات عنيفة بين الطرفين، قتل في إثرها اثنان من عناصر الحوثيين، فيما أصيب 3 آخرين من الجانبين.

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وأشارت إلى استمرار المواجهات على نحو متقطع حتى اللحظة، على حين أرسلت ميليشيا الحوثي تعزيزات عسكرية إلى المنطقة لحصار البلدة، وسط توتر الأجواء ومحاولات للتهدئة.

ومنذ سيطرة ميليشيا الحوثي على البيضاء، في فبراير/ شباط عام 2015، شهدت المحافظة مواجهات كثيرة بين رجال القبائل والحوثيين في عدة مناطق، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.