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قتلوا زوجها واستغلوها مالياً.. يمنية تروي مأساتها على يد الحوثيين

قتلوا زوجها واستغلوها مالياً.. يمنية تروي مأساتها على يد الحوثيين
أنصار ميليشيا الحوثيالمصدر: رويترز
صلاح قعشة
صلاح قعشة
17 يوليو 2024، 7:57 ص

لم يكن يدور في ذهن المواطن اليمني فهد الأهدل، أن السفر لزيارة والدته سيكون مفتاحا لاختطافه من قبل ميليشيا الحوثي ومفارقته الحياة، ومعاناة عائلته من بعده، في واحدة من قصص القهر التي يعانيها اليمنيون جراء قمع الميليشيا.

الميليشيا اختطفت الأهدل خلال وصوله إلى منطقة هجدة، التي تبعد 18 كيلومترا عن مدينة تعز.

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وتروي زوجته وزيرة الزكري، لـ"إرم نيوز"، تفاصيل القصة بقولها "كان زوجي مغتربا في السعودية، وأتى إلى تعز ليأخذني أنا وولدينا حسن ومريم لزيارة والدته في منطقة حرض، وعند وصولنا إلى منطقة هجدة، تم إيقاف سيارتنا وسحب زوجي منها بعد أن وضعوا السلاح في رأسه".

وأضافت: "قاموا بنهب مئة ألف ريال سعودي ومسدس وكذلك السيارة، كما نهبوا الذهب الموجود في يدي؛ (6) أساور وذبلة ومحبسا وثلاثة خواتم وسلسالا (عقد) حلبيا، ثم طلبوا من أحد أفرادهم أن يوصلني إلى مكان قريب من مدينة تعز، وأخذوا زوجي معهم".

ورغم ذهاب الزكري، في صباح اليوم التالي لمحاولة رؤية زوجها في معتقل الصالح التابع للحوثيين، فإنها لم تجده هناك، كذلك لم تجده في أي مكان آخر حتى في من معتقلاتهم.

وبعد أربعة أشهر من البحث والانتظار، فوجئت الزكري باتصال هاتفي من شخص يخبرها أن زوجها طلب منه الاتصال بها وأنه معتقل لدى "البحث الجنائي" التابع لميليشيا الحوثي في صنعاء.

ومن هنا بدأت قصة معاناة أخرى للزكري وتعرضها للاستغلال المالي بحجة إخراج زوجها من السجن.

وتوضح ذلك بالقول "مرة يطلبون مليون ريال، وثانية مليونين، وثالثة أربعة ملايين، ورابعة خمسة ملايين، وكنت أضطر لإعطائهم بعد أن أستدين من كل مكان ".

وتضيف "في النهاية لم يعد لديّ ذهب لأبيعه، ولا أحد لأستدين منه، حتى بعت جنبيته (خنجره) بثلاثة ملايين ريال، على أمل أن يصدقوا في وعودهم بالإفراج عنه".

في نهاية الأمر، لم يكن خروج الأهدل من المعتقل إلا جثة هامدة، في صدمة للزوجة المفجوعة التي سافرت إلى صنعاء، وذهبت إلى المستشفى الجمهوري لتجد جثة زوجها في ثلاجتها، وبها آثار تعذيب وخنق، وفق تأكيدها.

طالبت وزيرة بتشريح الجثة، مع يقينها بقتل الحوثيين المتعمد لزوجها في سجنه، إلا أنهم أجبروها على دفنه دون تشريح الجثة.

وتقول "وعدوني بتسليم سيارة زوجي بعد دفنه، ولكن لم يتم تسليمها، ما دعاني لتوكيل محام، وظللت ثلاث سنوات وأنا في المحاكم، أخسر مبالغ مالية كبيرة وأتجشم عناء السفر لصنعاء، ولم أتسلم السيارة مطلقا ".

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وبكثير من القهر، تقول وزيرة الزكري لـ"إرم نيوز": "قتلوا زوجي، واستغلوني مالياً، وتيتم ولداي اللذان كبرا الآن، ولم يحظيا بوالد يرعاهما، والولد حسن لا يزال مصرا على أن يكون عسكريا ليقاتل الحوثيين انتقاما لمقتل والده، فيما الابنة مريم تعاني بصمت تام".

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