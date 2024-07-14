logo
العالم العربي

غارات إسرائيلية تقتل 17 فلسطينياً في قطاع غزة

غارات إسرائيلية تقتل 17 فلسطينياً في قطاع غزة
آثار الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على غزةالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
14 يوليو 2024، 8:20 ص

قال الدفاع المدني الفلسطيني ومسؤولون بقطاع الصحة، إن ما لا يقل عن 17 فلسطينيًّا قتلوا وأصيب 50 آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة الليلة الماضية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وكانت قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن مدينة غزة أصبحت معزولة عن وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان المدينة المنكوبين بعد تدمير شوارعها الرئيسة وتسويتها بالأرض.

 وأضافت مسؤولة الاتصالات في الأونروا لويز ووتردج في حديث لواشنطن بوست، بعد 9 أشهر من الحرب أصبحت مدينة غزة إحدى أكثر المدن حرمانًا في القطاع، ومعزولة بشكل كبير عن تلقي المساعدات الإنسانية والطبية ووصولها إلى مستحقيها، جرّاء العملية العسكرية الإسرائيلية في عمق المدينة.

وأوضحت أن إصدار القوات الإسرائيلية قرارًا بتهجير وإخلاء سكان شمال وادي غزة باتجاه الجنوب يمثل جريمة حرب تزيد وتفاقم معاناة الفلسطينيين.

حرب غزةإسرائيلطوفان الأقصى

أخبار ذات صلة

سخط يمني حيال ضغوط أممية لتعليق إجراءات البنك المركزي
سخط يمني حيال ضغوط أممية لتعليق إجراءات البنك المركزي
بناء على "معلومة ذهبية".. كواليس صدور قرار اغتيال الضيف
بناء على "معلومة ذهبية".. كواليس صدور قرار اغتيال الضيف
رئيس الموساد يتوجه إلى قطر لمواصلة المفاوضات
رئيس الموساد يتوجه إلى قطر لمواصلة المفاوضات
محمد بن راشد يعلن عن تغيير وزاري جديد في حكومة الإمارات
محمد بن راشد يعلن عن تغيير وزاري جديد في حكومة الإمارات
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC