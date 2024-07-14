غارات إسرائيلية تقتل 17 فلسطينياً في قطاع غزة

قال الدفاع المدني الفلسطيني ومسؤولون بقطاع الصحة، إن ما لا يقل عن 17 فلسطينيًّا قتلوا وأصيب 50 آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة الليلة الماضية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وكانت قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن مدينة غزة أصبحت معزولة عن وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان المدينة المنكوبين بعد تدمير شوارعها الرئيسة وتسويتها بالأرض.

وأضافت مسؤولة الاتصالات في الأونروا لويز ووتردج في حديث لواشنطن بوست، بعد 9 أشهر من الحرب أصبحت مدينة غزة إحدى أكثر المدن حرمانًا في القطاع، ومعزولة بشكل كبير عن تلقي المساعدات الإنسانية والطبية ووصولها إلى مستحقيها، جرّاء العملية العسكرية الإسرائيلية في عمق المدينة.

وأوضحت أن إصدار القوات الإسرائيلية قرارًا بتهجير وإخلاء سكان شمال وادي غزة باتجاه الجنوب يمثل جريمة حرب تزيد وتفاقم معاناة الفلسطينيين.