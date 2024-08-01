أعلنت وزارة الأسرى الفلسطينية، مقتل الأسير عمر جنيد من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية، نتيجة جلسات التحقيق والتعذيب الشديد الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الأسير عمر جنيد من جباليا شمالي قطاع غزة، قُتل تحت التعذيب الإسرائيلي الذي امتد لأشهر طويلة دون انقطاع".

بدورها، قالت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة، إن "مئات الأسرى في السجون الإسرائيلية لا سيما أسرى قطاع غزة، لا يُعرف مصيرهم بسبب سياسة مصلحة السجون الإسرائيلية التي تتعمد عدم نشر أي معلومات عمّا إذا كانوا أحياء أو أمواتًا".

وأضافت سراحنة لـ"إرم نيوز"، أن "أكثر من 36 أسيرًا استشهدوا حتى اللحظة منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بسبب التعذيب الشديد بشتى الأساليب وحرمان الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية في العلاج والغذاء".

وأوضحت سراحنة، أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ معركة طوفان الأقصى أكثر من 10 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة، يتعرضون لشتى أشكال العنف والتعذيب والانتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية".

وأشارت إلى أن "سجن سديه تيمان السري يفوق ما يحدث في داخله ما تم ممارسته في سجن غوانتانامو وسجن أبو غريب من الوحشية والدموية".