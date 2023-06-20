حميدتي: أكدت لوزير الخارجية السعودي التزامنا بإعلان جدة

قال قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إنه أكد لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان التزام قواته باتفاق وقف إطلاق النار، ضمن إطار هدنة إنسانية تهدف لتسهيل وصول المساعدات وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين.

وأوضح "حميدتي" في منشور له عبر "تويتر"، أنه بحث مع الوزير السعودي "جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بالأوضاع في السودان، والمساعي المبذولة لتحقيق الاستقرار، لا سيما الجهود التي تقودها الرياض وواشنطن في منبر جدة".

وشدد حميدتي على التزام قواته بإعلان جدة، وما تبلور عنه من اتفاق لوقف إطلاق النار.