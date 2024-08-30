إثر هجوم للحوثيين في البحر الأحمر.. بدء عمليات إنقاذ الناقلة "سونيون"

قالت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيدس) يوم الخميس، إنها لم ترصد أي تسرب نفطي من ناقلة متضررة ترفع علم اليونان، بينما بدأت عمليات الإنقاذ في وقت لا تزال فيه النيران مشتعلة على سطح السفينة إثر هجمات للحوثيين.

ونفذ الحوثيون هجمات متعددة تشمل زرع قنابل على الناقلة سونيون المعطلة بالفعل والتي يبلغ طولها 274.2 متر وتحمل حوالي مليون برميل من النفط.

وأعلنت ميليشيا الحوثي اليمنية، يوم الأربعاء، أنها سمحت لفرق إنقاذ بقطر السفينة التي تشتعل فيها النيران منذ 23 أغسطس/ آب.

وقال لارس ينسن، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الصناعية فيسبوتشي ماريتايم على موقع لينكد إنه "يبدو، على الأقل في الوقت الحالي، تم إحكام العقل"، بحسب "رويترز".

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وأغرق الحوثيون سفينتين خلال حملتهم المستمرة منذ 10 أشهر ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

وتقول الميليشيا إن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة، ومن المرجح أن تستمر إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.