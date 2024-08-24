قال الجيش الأمريكي إنه نفذ ضربة في سوريا، أدت إلى مقتل "زعيم كبير" في جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر موقع "إكس"، أن الضربة استهدفت من قالت إنه "أبو عبد الرحمن المكي" ووصفته بأنه "قيادي كبير بتنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة".

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وبحسب ما أعلنت القيادة الأمريكية، فإن "أبا عبد الرحمن المكي كان عضواً في مجلس شورى حراس الدين وقائداً كبيراً مسؤولاً عن الإشراف على العمليات الإرهابية انطلاقا من سوريا".

وحركة "حراس الدين" هي جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة ومقرها في سوريا وتشارك تنظيم القاعدة في أهدافها الاستراتيجية لشن هجمات ضد المصالح الأمريكية والغربية.