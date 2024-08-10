قالت السفيرة الأمريكية في قبرص، جولي فيشر، إن سفينة هجوم برمائي أمريكية رست في قبرص ضمن زيارة خُطِّط لها مسبقًا، لكن يمكن استخدامها لدعم المدنيين إذا اندلعت أعمال قتالية في الشرق الأوسط.

وتعرض قبرص، عضو الاتحاد الأوروبي، المساعدة في إجلاء أوروبيين ورعايا دول أخرى في حالة تفاقم التوتر في الشرق الأوسط، وسط مواجهة بين إسرائيل من جهة، وإيران ووكلائها في المنطقة، من جهة أخرى.

ونقلت وكالة "رويترز" عن السفيرة فيشر، قولها في منشور على منصة "إكس"، يوم أمس الجمعة، إن "الزيارة تأتي في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة كل الجهود مع الشركاء الرئيسيين لتهدئة التوتر بالمنطقة، والاستعداد لدعم المدنيين في الأزمات".

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ووصلت السفينة الأمريكية، واسب، إلى ميناء ليماسول جنوبي قبرص في الثامن من أغسطس/ آب الجاري.

وتقول قبرص إنها ليست طرفًا في أي عمليات عسكرية أو صراع.

وقال المتحدث باسم الحكومة، قنسطنطينوس ليتيمبيوتيس، إن "ما نقوم به هو المساعدة الإنسانية".