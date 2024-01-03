سفينة حاويات تبلغ عن وقوع 3 انفجارات قربها قبالة اليمن

قالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري"، يوم الثلاثاء، إن سفينة حاويات ترفع علم مالطا أبلغت عن وقوع 3 انفجارات قربها على بعد نحو 24 كيلومتراً جنوب غربي ميناء المخا اليمني.

وأضافت "أمبري" أنه جرى سماع ربان السفينة عبر الترددات العالية جداً وهو يتصل بسفينة حربية تابعة للتحالف.

وذكرت أن سفينة مجاورة أبلغت عن رؤية زورق صغير بطول 50 متراً تقريباً في نطاق 1.6 كيلومتر من موقع الحادث بعد ذلك.

وقالت أمبري إنها علمت أن 3 صواريخ أطلقت من جهة محافظة تعز اليمنية.

وأضافت: "أفاد تقييم بأن السفينة لم تكن مرتبطة بإسرائيل لكن سفناً أخرى في أسطول الشركة المشغلة لها على اتصال منتظم بإسرائيل، وربما كان هذا الارتباط كافياً لاستهدافها".

من جهتها، ذكرت "هيئة عمليات التجارة البحرية" البريطانية أنها تلقت تقارير عن وقوع ما يصل إلى 3 انفجارات على بعد ميل إلى 5 أميال من سفينة تجارية بمضيق باب المندب على مسافة 33 ميلاً بحرياً شرقي مدينة عصب الإريترية.

وقالت الهيئة: "ربان السفينة لم يبلغ عن أضرار وأكد أن طاقمها بخير"، مضيفة أن السلطات لا تزال تحقق في الواقعة.

وكثفت ميليشيات الحوثي اليمنية، المدعومة من إيران، هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر اعتراضاً على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وعلّق العديد من شركات الشحن البحري عملياتها في البحر الأحمر بعد الهجمات واضطرت لخوض الرحلة الأطول حول أفريقيا.