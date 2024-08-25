أعلن "حزب الله" أنه تم الانتهاء من "المرحلة الأولى" من رده على اغتيال قياديه الكبير فؤاد شكر، بحسب "رويترز".

وقال الحزب في بيان هو الثاني له منذ بدء هجومه "عدد صواريخ الكاتيوشا التي أُطلقت حتى الآن تجاوزت 320 صاروخا باتجاه مواقع العدو". وقال إن هجماته طالت 11 قاعدة وثكنة عسكرية "تم استهدافها وإصابتها" في شمال إسرائيل والجولان السوري، معلنا الانتهاء من "المرحلة الأولى" من الرد على اغتيال شكر.

وفي وقت سابق أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان.

وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة من شمال إسرائيل، صباح الأحد، للتحذير من هجمات وشيكة أو تسلل مسيّرات تابعة لـ"حزب الله".

وكان الجيش الإسرائيلي طلب من سكان مناطق عدة الاحتماء في الملاجئ، تحسبا لهجوم مضاد من "حزب الله"، بعد أن شنّ "ضربات استباقية" على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله".

ولاحقا أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في عموم البلاد اعتبارا من السادسة صباح الأحد.