جددت القوات الأمريكية البريطانية، مساء اليوم الخميس، ضرباتها الجوية على مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، المطلّة على ساحل البحر الأحمر، غربي اليمن.

وأعلن زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، الخميس، مقتل 73 عنصرًا وإصابة 181 آخرين، منذ بدء عملياتهم العسكرية البحرية ضد السفن التجارية.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن غارة جوية استهدفت مديرية الصليف، شمال غرب محافظة الحديدة، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وبحسب مصادر عسكرية في القوات اليمنية المشتركة المناهضة للحوثيين في الساحل الغربي، فإن المنطقة المستهدفة يقع فيها معسكر قوات الدفاع الجوي وميناء "رأس عيسى" النفطي الخاضعان لسيطرة الحوثيين، والتي سبق أن سقط فيها خلال الغارات السابقة عدد من القتلى، بينهم 4 خبراء عسكريين محليين.

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ومنذ الخميس الماضي، شيّعت ميليشيا الحوثي جثامين 6 من ضباطها العسكريين في العاصمة صنعاء، مكتفية بالإشارة إلى أن مقتلهم كان في "جبهات الدفاع عن الوطن"، من دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وذكر الحوثي في خطابه الأسبوعي أن الغارات الأمريكية بلغت خلال الأسبوع 10 غارات، منها 8 ضربات استهدفت مواقع في الحديدة، وغارتان استهدفتا حجة وصنعاء.