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العالم العربي

مصر تنفي وجود ترتيبات أمنية مع إسرائيل بشأن حدود غزة

مصر تنفي وجود ترتيبات أمنية مع إسرائيل بشأن حدود غزة
معبر رفح من الجانب المصريالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
12 يوليو 2024، 7:55 م

نفى مصدر مصري رفيع المستوى، الجمعة، وجود ترتيبات أمنية بين القاهرة وتل أبيب بشأن الحدود مع قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة، عن المصدر الذي لم تذكر هويته.

وقال المصدر: "لا صحة لما يتم تداوله حول وجود ترتيبات أمنية مصرية إسرائيلية بشأن الحدود مع قطاع غزة".

وأوضح أن "هناك أطرافا إسرائيلية (لم يسمها) تعمل من خلال بث شائعات حول ترتيبات أمنية جديدة مع مصر لمحاولة إخفاء إخفاقاتها بغزة".

ولفت المصدر، إلى أنه "لا يزال هناك نقاط عالقة تتجاوز ما سبق الاتفاق عليه مع الوسطاء وتعوق تحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة".

وأكد أن "مصر بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الأخيرة لتحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير صحفية غربية بأن "مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار".

ومؤخرا، تحدثت إسرائيل عن مزاعم لوجود تهريب أسلحة عبر الحدود مع مصر لحركة حماس، وهو ما نفته القاهرة أكثر من مرة مؤكدة أنها "أكاذيب".

قطاع غزةمصر

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