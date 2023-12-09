الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى كمال عدوان شمال غزة
قال شهود عيان، إن مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة يتعرض للحصار بالآليات والدبابات الإسرائيلية إضافة لعشرات الجنود الإسرائيليين.
وذكر الشهود لـ"إرم نيوز"، أن الجنود الإسرائيليين يدعون النساء والأطفال عبر مكبرات الصوت، إلى الخروج من البوابة الشمالية الرئيسية للمشفى.
وأضافوا أن "الجيش الإسرائيلي ومنذ عدة أيام يتمركز في محيط المستشفى، في الشوارع الفرعية لمشروع بيت لاهيا وسط قصف مكثف للبنايات والمنازل المحيطة مستخدمين سياسة الأرض المحروقة تمهيدًا لاقتحامه".
وأشار الشهود، إلى وجود "الآلاف داخل المستشفى من النازحين والكوادر الطبية والجرحى عدا عن جثث الشهداء الذين لم يستطيعوا دفنهم، فيما تدور في المنطقة القريبة اشتباكات عسكرية بالرصاص والقذائف بشكل عنيف".
وأوضحوا أن "المنظومة الصحية انتهت تمامًا في شمال قطاع غزة منذ فترة ولكن مع وصول الدبابات والآليات العسكرية وحصار مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة تمهيدًا لاقتحامهما، يكون الجيش الإسرائيلي قد أطلق رصاصة الموت على عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يتعرضون لعمليات إبادة وقصف جوي ومدفعي عنيف في كل لحظة ".