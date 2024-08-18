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لبنان.. إصابة 3 من "اليونيفيل" جراء انفجار في جنوب البلاد

لبنان.. إصابة 3 من "اليونيفيل" جراء انفجار في جنوب البلاد
دوريتان تابعتان لليونيفيل في لبنانالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
18 أغسطس 2024، 11:40 ص

أصيب 3 جنود من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الأحد، عندما وقع انفجار بالقرب من آليتهم التي تحمل علامة الأمم المتحدة في محيط بلدية يارين جنوبي البلاد.

وذكر المتحدث باسم القوة أندريا تيننتي أن إصابة الجنود الثلاثة طفيفة، مشيرا إلى أن "جميع جنود حفظ السلام الذين كانوا في الدورية عادوا بسلام إلى قاعدتهم، ونحن نحقق في الحادث".

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ولم يذكر المتحدث مزيدا من التفاصيل عن طبيعة الانفجار، وفق ما أوردت "رويترز".

وقال تيننتي: "نذكّر بقوة جميع الأطراف والجهات الفاعلة بمسؤوليتهم عن تجنب إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام والمدنيين".

ويشهد جنوب لبنان، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل، على خلفية الحرب على غزة.

والأعمال القتالية التي تدور بين إسرائيل وحزب الله هي الأسوأ منذ حربهما في 2006.

وتسعى إسرائيل وميليشيا حزب الله جاهدين فيما يبدو لتجنب اندلاع حرب شاملة، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لتجنب الأسوأ.

لبنانحرب غزة

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