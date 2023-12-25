البابا فرنسيس: "قلبنا الليلة في بيت لحم"
قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان خلال قداس عيد الميلاد، "قلبنا الليلة في بيت لحم"، بينما ألقت الحرب بين إسرائيل وحماس بظلالها على الاحتفالات في المدينة بالضفة الغربية.
وأضاف البابا من كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان: "قلبُنا الليلة في بيت لحم، حيث لا يزال أمير السلام يرفض منطق الحرب الخاسر، مع زئير الأسلحة الذي يمنعه حتى اليوم من أن يجد له موضعا في العالم".
وغابت عن مدينة بيت لحم، مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد مقارنة بما جرت عليه العادة خلال السنوات الماضية، فلم توضع شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد، ولم تعزف فرق الكشافة لدى دخول بطريرك اللاتين بيير باتيستا بتيسابلا ساحة الكنيسة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبدل أن يحمل أعضاء فرق الكشافة الآلات الموسيقية في المسيرة السنوية التقليدية مع بدء الاحتفالات بعيد الميلاد، رفعوا لافتات تدعو إلى وقف الحرب على قطاع غزة.
كما لم تتزين شوارع المدينة كعادتها بأشكال مختلفة من الإضاءة، ولم يأتِ المواطنون، من مسيحيين ومسلمين، إلى ساحتها في ظل غياب مظاهر الاحتفال وتم الاقتصار على الشعائر الدينية.