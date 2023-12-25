البابا فرنسيس: "قلبنا الليلة في بيت لحم"

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان خلال قداس عيد الميلاد، "قلبنا الليلة في بيت لحم"، بينما ألقت الحرب بين إسرائيل وحماس بظلالها على الاحتفالات في المدينة بالضفة الغربية.

وأضاف البابا من كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان: "قلبُنا الليلة في بيت لحم، حيث لا يزال أمير السلام يرفض منطق الحرب الخاسر، مع زئير الأسلحة الذي يمنعه حتى اليوم من أن يجد له موضعا في العالم".