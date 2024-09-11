عضو كنيست متطرف يقتحم مستشفى منفذ عملية الدهس قرب رام الله

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن عضو كنيست عن حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف يقتحم غرفة المستشفى لمنفذ عملية الدهس قرب رام الله في الضفة الغربية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي إسرائيلي دهسا تحت عجلات شاحنة فلسطينية استهدف قوات تابعة له كانت تقوم بنشاط عملياتي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان إن الجندي القتيل هو الرقيب جيري جدعون هانجال (24 عاما). وافاد في بيان سابق بأنه تم إطلاق النار من قبل اسرائيلي مسلح ومن قبل جنود على منفذ الهجوم الذي وقع بين مستوطنة جفعات أساف اليهودية ومستوطنة بنيامين شمال مدينة رام الله، وقد "شلت حركته".

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 موجة من العنف على وقع الحرب المستمرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس والتي دخلت لتوّها الشهر الثاني عشر. لكن هجمات الدهس الفلسطينية كانت نادرة.