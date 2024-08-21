عززت إسرائيل حالة الاستنفار العسكري في المناطق الشمالية؛ تحسبا لهجمات من ميليشيا "حزب الله"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية أكدت بدء نقل قوات من قطاع غزة إلى الشمال، و"استعداد الجيش للتوغل في لبنان".

وفي هذا الإطار، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المناطق الشمالية.

ووفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فقد زار نتنياهو قاعدة رمات ديفيد الجوية في شمال إسرائيل، والتقى الجنود والقادة العسكريين فيها، واستعرض مختلف التشكيلات القتالية للقوات الجوية، كما اطلع على الاستعدادات في مختلف القطاعات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات لنتنياهو خلال الزيارة قال فيها: "في الدفاع وفي الهجوم.. قبضتنا الحديدية تعرف كيف تضرب بطون أعدائنا الناعمة. وإذا اضطررنا إلى ذلك، فسنثبت ذلك مرة أخرى، وبقوة أكبر."

وذكرت القناة "12" العبرية أن الجيش الإسرائيلي بدأ نقل قوات من قطاع غزة إلى الشمال، وأنه يولي أهمية أكبر لجبهة لبنان.

من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال زيارة إلى مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، استعداد الجيش لنقل مركز ثقل الجهد الحربي إلى الشمال، بحسب موقع واللا العبري.

وفي تصريحات نسبها موقع واللا إلى "قادة كبار" في الجيش، جرى تأكيد "جاهزية" الجيش الإسرائيلي للتوغل في لبنان فورا إذا تلقى الأوامر بذلك.

على صعيد آخر، زار غالانت مقرا للجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، الذي يعد إحدى نقاط الخلاف الرئيسة في المفاوضات الجارية.

وقال غالانت، خلال الزيارة، إنه تم تدمير 150 نفقاً، وإن "نحو 100 منها عبارة عن خنادق مغطاة محفورة فوق السطح ومغطاة بالتراب. ومن السهل العثور عليها".

وأضاف غالانت أن ما أسماه "كتيبة رفح" التابعة لحماس "قد هُزمت".

وزار وزير الدفاع الفرقة 162 في منطقتي رفح والزير، وأجرى تقييماً للوضع مع قادة القوات المحتلة.

وأكد: "الأهم هو أن نتذكر ما هي أهداف الحرب، سواء فيما يتعلق بحماس، أو فيما يتعلق بالمختطفين".