حماس تسلم الدفعة الخامسة من الرهائن الإسرائيليين للصليب الأحمر

نقلت وكالة "رويترز"، مساء الثلاثاء، عن مسؤول فلسطيني، قالت إنه مطلع على محادثات الهدنة، تأكيده أن حركة حماس بدأت تسليم رهائن إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حين أعلنت وزارة الخارجية القطرية إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين من قطاع غزة، بينهم قاصر و9 سيدات.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن 12 رهينة كانوا محتجزين في غزة، بينهم عشرة إسرائيليين وأجنبيان، في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، بناء على معلومات تلقاها من الصليب الأحمر.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، من المرتقب أيضا إطلاق سراح 30 محتجزا فلسطينيا اليوم، في خامس عملية تبادل بين إسرائيل وحماس، بينهم 15 امرأة و15 قاصرا.