قالت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس، السبت، إن "تهديدات بالاغتيال" مجهولة طالت عددًا من النشطاء، على خلفية نشاطهم الداعم والمساند لفلسطين.

وأشارت التنسيقية (مستقلة)، في بيان لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إلى أنها "بُلغت بخبر التحذيرات الأمنية لثلّة من مناضلي (ائتلاف جمعيات) من تهديدات بالاغتيال".

وطالبت بنشر تفاصيل هذه التهديدات وإعلام الرأي العام بالخطوات التي ستتخذ تجاهها، التي تمس تونسيين على أرضهم، وفق البيان الذي نقلته وكالة "الأناضول".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية حول بيان التنسيقية.

ويشهد العديد من المدن التونسية، بينها العاصمة، وقفات تضامنية مع قطاع غزة، طالب فيها المشاركون بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ 2006، وإدخال المساعدات.