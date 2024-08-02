آثار اختراق طائرات أمريكية للأجواء العراقية، خلافًا ومشادة داخل قيادة العمليات المشتركة بين الطرفين.

وقال مصدر أمني لـ"إرم نيوز" إن "أسرابًا من طائرات F-16 وF-35 الأمريكية اخترقت الأجواء العراقية دون موافقة الجانب العراقي، كما تجري العادة في حال حاجة القوات الأمريكية لتنفيذ مهمة لها داخل العراق".

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وأضاف المصدر رفيع المستوى، أن "الطائرات تجوب حتى الآن الأجواء العراقية وبالقرب من الحدود العراقية السورية، وبشكل مكثف على غير كل مرة يتم فيها استخدام طائرة أو اثنتين لأغراض تتعلق بمحاربة تنظيم داعش".

وأكد، أن "العمليات المشتركة باتت في حالة تأهب قصوى استعدادًا لأي تطور أمني في المنطقة، لا سيما وأن الجميع ينتظر الرد الإيراني على إسرائيل".

وأشار إلى أن "القيادات الأمنية العراقية دخلت في مشادة كلامية مع ممثل القوات الأمريكية والتحالف الدولي داخل العمليات بعد اعتراضها على اختراق الطيران الحربي الأمريكي دون إعلام العمليات المشتركة".

وتشير التقارير الدولية إلى اقتراب عملية "الوعد الصادق 2" التي لوحت بها إيران للرد على إسرائيل لتورطها في مقتل إسماعيل هنية.