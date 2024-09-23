محمد بن زايد يؤكد لهاريس دعم الإمارات للسلام في المنطقة

أكد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، إيمان بلاده بأن السلام في المنطقة يصب في مصلحة الجميع، وهو الطريق نحو تحقيق التنمية والتقدم لشعوبها كافة.

وخلال لقاء مع نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في واشنطن الإثنين، تناول عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، أكد الشيخ محمد بن زايد دعم الإمارات لأي جهد أو تحرك نحو السلام في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "وام"، إن الطرفين بحثا "العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والتطور الذي شهدته هذه العلاقات في السنوات الماضية، خاصة في المجالات التنموية والعمل المشترك، لتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والطاقة والمناخ وغيرها".

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كما أعرب بن زايد، بحسب الوكالة، عن "تقديره للدور الذي قامت به هاريس في السنوات الماضية لتوثيق العلاقات الإماراتية الأمريكية وتعزيز التعاون في التعامل مع القضايا العالمية المشتركة، وفي مقدمتها الطاقة والتغير المناخي والتنمية وغيرها".

وأكد الطرفان أن "العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة ستواصل تطورها ورسوخها بفضل الالتزام المتبادل بتنميتها وتوسيع آفاقها في إطار القيم والتوجهات المشتركة للبلدين الصديقين".