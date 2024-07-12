logo
العالم العربي

معاريف: صعود بن غفير يخلق "كابوسًا" في غزة

معاريف: صعود بن غفير يخلق "كابوسًا" في غزة
آثار الحرب على قطاع غزةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
12 يوليو 2024، 5:36 م

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية الجمعة، أن الشارع في قطاع غزة يعيش كابوسًا حقيقيًا خاصة بعد أن حدد الناخبون في تيار اليمين الإسرائيلي، الشخصية التي ستخلف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأظهر استطلاع أجراه معهد "لازار" للأبحاث بالتعاون مع مجموعة مشاركة عبر الإنترنت، حصول رئيس حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير، على دعم بنسبة 24% بين ناخبي الكتلة، مع فجوة كبيرة عن المرشحين الآخرين.

وحظي وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بأعلى نسبة تأييد بين ناخبي أحزاب الائتلاف، على منصب رئيس الوزراء، وأصبح مرشحًا لرئاسة كتلة اليمين بعد انتهاء عهد بنيامين نتنياهو. 

وقالت الصحيفة إن ذلك يأتي "على خلفية استمرار الحرب في قطاع غزة وتصاعد القتال على الجبهة الشمالية وذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس". 

أخبار ذات علاقة

إعلام عبري: نتنياهو يضم بن غفير إلى منتدى أمني مصغّر

 وبحسب الاستطلاع، حصل بن غفير على دعم بنسبة 24% بين ناخبي أحزاب الائتلاف، ويليه رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين بنسبة 14%، ثم يأتي بعدهما وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش بنسبة 11%.

وشارك في الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 10 إلى 11 يوليو، 500 مشارك، وهم يشكلون عينة تمثيلية من السكان البالغين في إسرائيل من سن 18 عامًا فما فوق، من اليهود والعرب.

إسرائيل

أخبار ذات صلة

ستارمر: بريطانيا قد تعترف بفلسطين ولن أتبع أحدا
ستارمر: بريطانيا قد تعترف بفلسطين ولن أتبع أحدا
تونس.. منع المرشح الرئاسي عبداللطيف المكي من السفر والظهور الإعلامي
تونس.. منع المرشح الرئاسي عبداللطيف المكي من السفر والظهور الإعلامي
ردًا على الأمم المتحدة.. اليمن يؤكد مضيه في ردع ممارسات الحوثيين
ردًا على الأمم المتحدة.. اليمن يؤكد مضيه في ردع ممارسات الحوثيين
الجيش الإسرائيلي يزعم قتل نائب قائد "كتيبة الشجاعية" في غزة
الجيش الإسرائيلي يزعم قتل نائب قائد "كتيبة الشجاعية" في غزة
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC