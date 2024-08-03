وسط الاستعداد لرد إيراني على إسرائيل، صار من شبه المؤكد أن ميليشيا حزب الله ستشارك فيه، نشرت الميليشيا تسجيلاً مصوراً، بعنوان: "300 يوم... بيننا وبينكم الأيّام والليالي والميدان"، في إشارة إلى الأيام التي قضتها الميليشيا في مواجهات مع إسرائيل منذ 8 أكتوبر الماضي، وبدء الحرب على غزة.

وتظهر في الفيديو أهداف سابقة قصفها الحزب في شمالي إسرائيل، والتي أدت إلى دمار غير مسبوق في تاريخ الحروب السابقة بين إسرائيل ومحيطها، حسبما ذكرت صحف أمريكية.

وضمن سياق الحرب النفسية التي تشنها الميليشيا، وكثفتها بعد اغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر، ظهرت لافتات كبيرة على طريق مطار بيروت تحمل اللون الأحمر، وهو ما يماثل لوحات رفعت في إيران باللون ذاته، وترمز إلى الاستعداد للانتقام.

وتحمل اللافتات صوراً لكل من شكر، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية الذي اغتيل في إيران، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني.