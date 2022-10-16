بعد اختفاء 2.5 مليار دولار.. دعوات لمنع سفر كبار المسؤولين من العراق‎‎

دعت أطراف برلمانية عراقية لمنع سفر كبار المسؤولين إلى خارج البلاد على خلفية اختفاء مليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة العامة.

وطالب النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي السلطة القضائية بإصدار قرار بمنع سفر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزراء المالية السابقين ومسؤولين في وزارة المالية على خلفية سرقة 3.7 تريليون دينار.

وقال شنكالي في بيان "الكتاب الصادر من وزارة المالية يؤكد سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، وهذا يتطلب الوقوف على هذه القضية والكشف عن الجهات التي تقف وراء سرقة هذا المبلغ أمام وسائل الإعلام والشعب".

وأضاف "الجهات العليا المتمثلة بالسلطة القضائية عليها إصدار قرار بمنع سفر كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية الأسبق علي علاوي ووزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار والمسؤولين في وزارة المالية لحين الانتهاء من التحقيق في ملف القضية".

وتابع "مجلس النواب مطالب بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة خلال هذا الأسبوع يستدعي فيها رئيس الوزراء والمسؤولين في وزارة المالية لكشف ملابسات سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي من مصرف الرافدين".

من جانبه، قدم محامٍ عراقي، طلبًا إلى جهاز الادعاء العام لمنع سفر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفريقه الحكومي إلى خارج البلاد لحين انتهاء الإجراءات التحقيقية الخاصة بتهم فساد مالي وإداري.