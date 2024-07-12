أبرز منافسي تبون في انتخابات الرئاسة الجزائرية

تعج قائمة الراغبين في الوصول إلى قصر المرادية، عبر انتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، بأكثر من 30 شخصا، يمثلون مختلف التيارات من إسلاميين، ويساريين، وليبراليين، ووطنيين.

وحسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، قضية الترشح لخوض ولاية رئاسية ثانية، وكلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، سحب استمارات التوقيعات في اليوم نفسه الذي أعلن فيه خوضه السباق مجددا.

وقال تبون، إن قراره يأتي "نزولا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات والشباب".

وكان تبون (78 عاما) قد تمكن من الوصول إلى قصر المرادية لولايته الأولى في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، إذ شغل قبل ذلك العديد من المناصب في الدولة، من بينها تعيينه رئيسا للحكومة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ولم يكن دخول تبون معترك الرئاسة لولاية ثانية مدتها خمس سنوات مفاجئا، بعد حصوله على دعم الأحزاب السياسية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني التي سحبت خلال ساعات أكثر من 200 ألف استمارة خاصة بالتوقيعات الفردية، وكذلك استمارات المنتخبين من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض تبون الانتخابات في مواجهة قادة سياسيين مشتتين، وأقل حضوراً من الرئيس، محسوبين على المعارضة، وهم: عبد العالي حساني الشريف، رئيس حركة مجتمع السلم، ويدعمه حزب النهضة الإسلامي المعتدل، ولويزة حنون من حزب العمال، والوزير السابق والأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، ويوسف أوشيش من جبهة القوى الاشتراكية.