أعلن الجيش الإسرائيلي أن قائد الجناح العسكري لحماس (كتائب القسام) محمد الضيف، قُتل في ضربة الشهر الماضي على غزة.

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت في 21 يوليو الماضي أن الجيش الإسرائيلي قتل الضيف خلال غارة استهدفته في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلا أن الجيش لم يعلن عن ذلك رسمياً.

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، منتصف يوليو خلال استهدافه محمد الضيف، ومسؤول لواء خان يونس في كتائب القسام رافع سلامة، وذلك في غارة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وقتها، أنها أدت إلى مقتل 90 فلسطينيًا وأصيب مئات آخرون بجروح مختلفة.