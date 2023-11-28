البنتاغون يعلن اعتقال 5 مهاجمين لناقلة نفط في خليج عدن

اعتقلت الولايات المتحدة خمسة أشخاص يعتقد أنهم مواطنون صوماليون بعد صعودهم على متن ناقلة للنفط قبالة اليمن، بحسب ما أعلن البنتاغون، الاثنين.

وغادر المسلّحون الخمسة الناقلة "ام في سنترال بارك" المملوكة لشركة مقرها المملكة المتحدة والمرتبطة بإسرائيل، بعدما استجابت مدمّرة أمريكية وسفن للتحالف لحالة طوارئ.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر لصحافيين إن "خمسة مسلّحين حاولوا الفرار بواسطة قارب صغير. تعقّبت (ذا ميسون) المهاجمين ما أدى في نهاية المطاف إلى استسلامهم"، في إشارة إلى المدمّرة "يو اس اس ميسون".

وتابع رايدر: "بحسب المؤشرات الأولية هؤلاء الأفراد الخمسة هم صوماليون"، واصفا الواقعة بأنها "عملية على صلة بالقرصنة بشكل واضح".

وبعدما صعدوا الأحد على متن السفينة، حاول المسلّحون الوصول إلى مقصورة طاقم الناقلة "ام في سنترال بارك"، لكن الطاقم تمكّن من الاختباء في مكان آمن، بحسب رايدر.

وأعقب محاولة الاستيلاء على السفينة إطلاق صاروخين بالستيين من منطقة يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.

وسقط الصاروخان على بعد نحو عشرة أميال بحرية من المدمرة ميسون والناقلة سنترال بارك، ولم يُحدثا أي أضرار بهما، بحسب رايدر الذي لم يشأ الخوض في مدى ترابط الواقعتين.