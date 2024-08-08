اعتقلت قوات الأمن العراقية 5 أشخاص على خلفية هجوم وقع على قاعدة "عين الأسد" الجوية في غربي العراق، وأُصيب فيه 5 جنود أمريكيين ومتعاقدان أمريكيان، بحسب ما ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية.

وقالت الخلية، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إنه بعد "التحقيقات القانونية المعمقة والاستماع إلى أقوال الشهود وتقاطع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية أُلْقِي القبض على خمسة من المتورطين المشاركين بهذا الفعل غير القانوني".

ويوم الاثنين الماضي، أُطلق صاروخا "كاتيوشا" على قاعدة "عين الأسد" الجوية في غرب العراق، ولاحقًا أدان الجيش العراقي ما وصفه بأفعال "متهورة" على قواعد في أراضيه، وقال إنه استولى على شاحنة تحمل منصة لإطلاق الصواريخ.

وجاء الهجوم في وقت يحبس فيه الشرق الأوسط أنفاسه قبل موجة جديدة محتملة من الهجمات من إيران وحلفائها في أعقاب مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقيادي كبير في ميليشيا حزب الله اللبنانية الأسبوع الماضي.

ولم يتضح بعد مدى ارتباط ما حدث في العراق بتهديدات إيران بالرد على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران.

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والعراق حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران، فهو يستضيف 2500 جندي أمريكي، ويرتبط بقواته الأمنية فصائل مسلحة مدعومة من إيران.

وشهد العراق تصعيدا في الهجمات المتبادلة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت مصادر عراقية، إن العراق يريد أن تبدأ قوات التحالف العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة، الانسحاب في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وإنهاء عمل التحالف رسميا بحلول شهر سبتمبر/أيلول 2025، مع احتمال بقاء بعض القوات الأمريكية بصفة استشارية تم التفاوض بشأنها في الآونة الأخيرة.