الجيش الإسرائيلي يوسّع عملياته شرق مدينة غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، توسيع عملياته شرق مدينة غزة، بعد أكثر من أسبوع من اجتياحه لحي الشجاعية شرقي المدينة، في ظل عمليات قصف ونسف واسعة شهدتها المدينة.

وشمل النطاق الجديد للعملية البرية الإسرائيلية ثلاث مناطق شرقي مدينة غزة، هي حي التفاح والبلدة القديمة من مدينة غزة، وحي الدرج.

وجميع هذه المناطق سبق أن دخلها الجيش الإسرائيلي خلال عملياته البرية في المدينة.

وطالب الجيش الإسرائيلي، السكان والنازحين في هذه المناطق بالتوجه لمناطق غرب مدينة غزة، حيث يصف الجيش الإسرائيلي هذه المناطق بأنها "مناطق إنسانية"، رغم أنها تتعرض للقصف بشكل مستمر.

ويمثل هذا النوع من العمليات، والذي يشمل مناطق سبق ودخلها الجيش الإسرائيلي تطبيقًا لما كشفته تقارير إسرائيلية حول شكل المرحلة الثالثة من الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي تركز على استهداف "البنى التحتية لحركة حماس".

وبدأ الجيش الإسرائيلي منذ 9 أيام عملية عسكرية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وقال في وقت لاحق إنه "عثر خلالها على أنفاق ومستودعات أسلحة تابعة لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس".

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وشهدت مناطق حي التفاح والبلدة القديمة في مدينة غزة، عمليات قصف إسرائيلية خلال الساعات الأخيرة، تركزت في أطراف حي الزيتون.

وشهدت المناطق الشرقية من مدينة غزة، عمليات إطلاق صواريخ تجاه المناطق الإسرائيلية في غلاف غزة، وتكرر قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات برية وإصدار أوامر إخلاء في المناطق التي تشهد إطلاق صواريخ.