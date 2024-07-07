سجال حاد بين نتنياهو ووزير دفاعه بسبب تجنيد الحريديم

نشب سجال حاد بين وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بسبب قانون تجنيد الحريديم المثير للجدل، وفق ما ذكرته القناة 12 العبرية.

وقال غالانت لنتنياهو: "هذا وقت حساس. يجب إبرام الاتفاق على عودة المختطفين. المحاولة السياسية لربط إطلاق سراح المختطفين بإعفاء اليهود المتشددين من التجنيد أمر خطير وغير مسؤول".

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أما نتنياهو، الذي يرى أن قانون التجنيد يأتي لأهداف سياسية، فقال: "ما تفعلونه بقانون التجنيد قمة السخرية والتسييس. هناك قانون يزيد بشكل كبير من تجنيد اليهود المتشددين".

وأفادت القناة 12، أن نتنياهو وغالانت لديهما وجهات نظر مختلفة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وكانت العلاقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه متوترة منذ أن أقال نتنياهو غالانت لفترة وجيزة، في مارس 2023، بعد أن دعا علنًا إلى تجميد خطة التعديلات القضائية التي أقرها رئيس الحكومة، محذرًا من أنها تسبب ضررًا للأمن القومي.