أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على تشكيل "حكومة مصالحة".

وأوضح الوزير أنه حصل اتفاق بين 14 فصيلاً فلسطينيناً لتشكيل "حكومة مصالحة وطنية مؤقتة" لإدارة غزة بعد الحرب.

وقال وانغ خلال توقيع "إعلان بكين" من جانب الفصائل في العاصمة الصينية بكين "أهم نقطة هو الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة حول إدارة غزة بعد الحرب".

وكانت وسائل إعلام رسمية صينية ذكرت أن قادة حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين سيلتقون مع ممثلي وسائل الإعلام في بكين اليوم الثلاثاء بحضور الوزير وانغ يي.

بينما ذكر التلفزيون الصيني ذكر أن الفصائل الفلسطينية وقعت على إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية.

وقال التلفزيون الصيني المركزي إن الفصائل الفلسطينية أجرت حواراً للمصالحة في العاصمة الصينية في الفترة من 21 وحتى 23 يوليو تموز.