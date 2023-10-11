الأمم المتحدة تشكّل لجنة لتقصي الحقائق في السودان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مشروع قرار بتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق في انتهاكات الحرب بالسودان التي اندلعت، في نيسان/ أبريل الماضي.

وصوّت أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال جلسة المجلس، اليوم، بالأغلبية لصالح مشروع القرار المقدم من "بريطانيا والولايات المتحدة، وألمانيا، والنرويج"، بتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق في انتهاكات الحرب في السودان، مما اعتبره سودانيون انتصارًا لضحايا الانتهاكات وإنهاءً لسياسة الإفلات من العقاب.

وفي بيان لها، رحبت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية في السودان بمشروع القرار، وشكرت الدول التي قدمت مشروع القرار ووافقت عليه بالتصويت لصالح تحقيق شفاف وعادل لضمان عدم الإفلات من العقاب، ورحبت في القرار أيضًا قوات الدعم السريع وحركة "العدل والمساواة" السودانية، ومجموعات سودانية أخرى.