أصدر مكتب رئاسة الوزراء باسم الموساد، اليوم الثلاثاء، بيانًا، ردًّا على ما قالته والدة أحد المحتجزين الإسرائيليين، بأن رئيس الموساد دافيد برنياع أخبرها قبل مدة إنه في "التوليفة السياسية الحالية من غير الممكن أن تحدث صفقة يعود بموجبها الرهائن".

وكشف البيان أن "الأقوال التي نُسبت لرئيس الموساد لم تصدر عنه بأي شكل من الأشكال".

وبين أنه "في لقائه مع عيناف تسينغواكر، لم يتطرق رئيس الموساد لأي توليفة سياسية فيما يتعلق بالمفاوضات كما يدعون".

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وأضاف: "رئيس الموساد مستمر في جهوده للتوصل إلى إطلاق سراح المخطوفات والمخطوفين في أقرب وقت".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد، أمس الاثنين، أنه يسعى في المرحلة الأولى من أي اتفاق يُتوصَّل إليه لوقف إطلاق النار مع حماس، إلى الإفراج عن أكبر عدد من الرهائن ممن هم "على قيد الحياة" ومحتجزون في غزة.