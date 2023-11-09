حماس تنفي التوصل لهدنة مع إسرائيل وتؤكد استمرار المحادثات

نفى طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل.

وقال بحسب بيان نُشر على قناة حركة حماس على تطبيق تلغرام: "المحادثات مستمرة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة، وإذا ما تم أي اتفاق سيتم إعلان ذلك بوضوح لشعبنا".

وكان البيت الأبيض الأمريكي قد أعلن، في وقت سابق، أن إسرائيل وافقت على فترات هدنة مؤقتة لمدة 4 ساعات يوميًا يتم خلالها وقف القتال مؤقتًا للسماح بفرار المدنيين.