حماس تنفي التوصل لهدنة مع إسرائيل وتؤكد استمرار المحادثات
نفى طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل.
وقال بحسب بيان نُشر على قناة حركة حماس على تطبيق تلغرام: "المحادثات مستمرة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة، وإذا ما تم أي اتفاق سيتم إعلان ذلك بوضوح لشعبنا".
وكان البيت الأبيض الأمريكي قد أعلن، في وقت سابق، أن إسرائيل وافقت على فترات هدنة مؤقتة لمدة 4 ساعات يوميًا يتم خلالها وقف القتال مؤقتًا للسماح بفرار المدنيين.
وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن تل أبيب لم توافق على أي وقف لإطلاق النار في حملتها العسكرية على حركة "حماس" في قطاع غزة، لكنها ستواصل السماح بفترات توقف قصيرة الأمد للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت: "ليس هناك وقف لإطلاق النار، وأكرر أنه ليس هناك وقف لإطلاق النار. ما نفعله أن هذه الهدنة 4 ساعات، هي فترات توقف تكتيكية ومحلية (لإتاحة وصول) المساعدات الإنسانية".
من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أي وقف للقتال بين إسرائيل وحماس لأغراض إنسانية يتعين تنسيقه مع المنظمة الدولية، ويجب أن توافق عليه جميع أطراف الصراع "لكي يكون فعالا حقا".