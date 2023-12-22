مجلس الأمن يعتزم التصويت على مشروع قرار بشأن غزة الجمعة

من المقرّر أن يتمّ التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، الجمعة، بعدما أرجأ مجلس الأمن الدولي مجدّداً، الخميس، التصويت على مشروع قرار في نصّ خلا بنسخته الأخيرة من أيّ دعوة لوقف القتال فوراً، لكنّ فرص إقراره ارتفعت بحصوله على تأييد واشنطن.

وأتى هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس.

لكنّ النص الجديد، وهو ثمرة مفاوضات شاقة جرت تحت التهديد الأميركي باستخدام حقّ النقض مجدّداً، لم يعد يشبه النسخة الأصلية التي طرحتها الإمارات العربية المتحدة على طاولة مجلس الأمن الأحد.